На обновленном бульваре Архитекторов в Омске высаживают более 10 тысяч растений

Озеленение завершится к концу осени в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Источник: Комсомольская правда

На бульваре Архитекторов в Омске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» идет масштабное озеленение: всего на территории появится более 10 тысяч кустарников и деревьев. Ранее сообщалось, что до конца октября вопросы благоустройства крупного объекта будут завершены. В данный момент идет активное озеленение бульвара.

Уже высажены 25 пирамидальных тополей у остановки «Березовая роща» и 100 шаровидных ив в районе пересечения бульвара с проспектом Комарова. Сегодня специалисты приступили к посадке ещё 100 ив на участке между проспектом Комарова и улицей 70 лет Октября.

Кусты кизильника будут сформированы в виде живых изгородей, а ивы дополнительно разместятся на разделительных островках между встречными полосами движения — это придаст бульвару завершённый ландшафтный облик.

По словам специалистов, поздняя осень — оптимальное время для посадки растений с земляным комом: они лучше приживаются перед зимним периодом и активнее развиваются весной. Озеленение бульвара Архитекторов планируется завершить в течение ближайших двух недель.

