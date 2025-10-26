На обновленном бульваре Архитекторов в Омске высаживают более 10 тысяч растений

На бульваре Архитекторов в Омске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» идет масштабное озеленение: всего на территории появится более 10 тысяч кустарников и деревьев. Ранее сообщалось, что до конца октября вопросы благоустройства крупного объекта будут завершены. В данный момент идет активное озеленение бульвара.