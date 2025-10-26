Ливень, гроза и туман: синоптики рассказали о погоде на 27 октября

В области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.