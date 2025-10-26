«Получил колоссальное удовольствие»: Павел Воля остался в восторге от омской выставки

Известный шоумен Павел Воля перед выступлением в Омске посетил выставку Валентина Серова в музее имени М. В. Врубеля и поделился впечатлениями в своем Telegram-канале.
Экспозиция (0+), организованная при поддержке Государственной Третьяковской галереи, включает более 100 работ и разделена на четыре тематических блока: портреты, пейзажи, анималистика и иллюстрации, а также мифологические и исторические сюжеты.
«Получил колоссальное удовольствие! Прекрасные полотна, собранные из трех музеев. Зайдите еще в зал, где показывают фильмы, посвященные живописцу. Я очень сильно советую!», — восторженно отметил Воля.
Центральное место занимают портреты — именно они приносили художнику основной доход, но никогда не писались формально. Серов стремился раскрыть внутренний мир модели, передать ее характер и настроение. Среди экспонатов — ранний пейзаж «Лес. Абрамцево», написанный 14-летним Серовым в имении Саввы Мамонтова, где царила уникальная творческая атмосфера.
Особое внимание посетителей привлекает загадочная картина «Русалка», в которой угадываются отголоски дружбы Серова с Михаилом Врубелем. Художник использовал гипсовую маску для работы над образом, погружая ее в воду, чтобы изучить игру света и движение — настолько серьезно он подходил к натуре, несмотря на мистический замысел.
Отдельная часть выставки посвящена анималистике. Серов обожал животных — особенно львов и осликов — и часто рисовал их в зоопарках. Его иллюстрации к басням Крылова искусствоведы называют вершиной этого жанра в его творчестве.
