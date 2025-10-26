В Сысерти Свердловской области открыли общественную оранжерею

Общественная оранжерея начала работать в городе Сысерти Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Оранжерея — это крытое пространство для проведения мастер-классов, квартирников, ярмарок, поэтических вечеров, лекций и других камерных мероприятий. На открытии краевед Александр Савичев рассказал гостям историю этого места: у заводовладельцев Турчаниновых-Соломирских там были сады и оранжереи, где в уральском климате выращивали экзотические для того времени ананасы.
Эта историческая деталь стала главной темой праздника. Гости пили горячий чай с ананасом от шеф-повара Антона Рудакова и участвовали в мастер-классах от юных жителей Сысерти: плели фенечки, занимались бисероплетением, рисовали ананас и пробовали себя в создании видеоконтента.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.