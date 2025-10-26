Движение пешеходов на два месяца ограничили в центре Ростова

В центре Ростова-на-Дону на два месяца ограничили движение пешеходов. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.
С 26 октября до 25 декабря 2025 года тротуары должны быть перекрыты на следующих отрезках пути:
— переулок Университетский от улицы Города Волос до улицы Малюгиной;
— улица Малюгиной от переулка Университетского до улицы Чехова;
— улица Чехова от улицы Малюгиной до улицы Текучева;
— улица Текучева от улицы Чехова до улицы Михаила Нагибина.
Ограничения введут в связи с работами на подземных коммуникациях электросети.
Добавим, также с 29 октября до 25 декабря 2025 года ограничат движение пешеходов и машин по бульвару Комарова на участке от дома № 40 до улицы Баграмяна, а также на улице Баграмяна от бульвара Комарова до улицы Алагирской.
