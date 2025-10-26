В Пермском крае самому возрастному автомобилисту исполнился 101 год

ПЕРМЬ, 26 октября, ФедералПресс. В управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю рассказали, что в этом году жителям региона, у которых есть автомобили, начислили 2,9 млрд рублей в качестве транспортного налога. Всего в Прикамье в настоящее время зарегистрировано 850 тысяч машин.