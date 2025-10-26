В Пермском крае самому возрастному автомобилисту исполнился 101 год

«Средний возраст владельцев автомобилей составляет 50 лет, а самому возрастному — 101 год», — рассказала в своем телеграм-канале руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова.
По ее данным, самые распространенные машины в Пермском крае — это Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. Кроме того, в Прикамье зарегистрированы также и элитные авто, например, Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus и Bentley Continental.
Гурова напомнила, что срок оплаты транспортного налога истекает 1 декабря. Налоговые уведомления сформированы и направлены плательщикам.
Ранее «ФедералПресс» писал, что автовладельцы в российских регионах стали значительно дольше сохранять свои машины. По данным Национального агентства промышленной информации, средний срок владения автомобилем приблизился к шести годам и достиг рекордного значения за последнее время.