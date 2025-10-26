На входе станции метро «Чернышевская» в Петербурге обвалился потолок

На входе станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге обвалилась часть потолочной отделки. Как сообщают очевидцы, повреждения с карандашной разметкой были замечены спустя год после завершения масштабной реконструкции станции.
Станция, которая реконструировалась с 2022 года, вновь открылась для пассажиров 13 июля 2024 года. За два года на «Чернышевской» полностью обновили наклонный ход, заменили три эскалатора на четыре, отремонтировали вестибюль и обновили инженерные системы.
На станции «Чернышевская» продолжаются работы в рамках гарантийных обязательств. Компания «Метрострой северной столицы» устраняет замечания по отделке потолка в вестибюле станции. Планируемое окончание работ — 07.11.2025. В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что место работ безопасно для прохода пассажиров, и принесли извинения за временные неудобства. Работы ведутся в штатном режиме в рамках устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока.