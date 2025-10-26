Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На входе станции метро «Чернышевская» в Петербурге обвалился потолок

Подрядчик проводит гарантийный ремонт, работы планируется завершить к 7 ноября.

Источник: РИА "Новости"

На входе станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге обвалилась часть потолочной отделки. Как сообщают очевидцы, повреждения с карандашной разметкой были замечены спустя год после завершения масштабной реконструкции станции.

Станция, которая реконструировалась с 2022 года, вновь открылась для пассажиров 13 июля 2024 года. За два года на «Чернышевской» полностью обновили наклонный ход, заменили три эскалатора на четыре, отремонтировали вестибюль и обновили инженерные системы.

На станции «Чернышевская» продолжаются работы в рамках гарантийных обязательств. Компания «Метрострой северной столицы» устраняет замечания по отделке потолка в вестибюле станции. Планируемое окончание работ — 07.11.2025. В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что место работ безопасно для прохода пассажиров, и принесли извинения за временные неудобства. Работы ведутся в штатном режиме в рамках устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока.