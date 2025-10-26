На входе станции метро «Чернышевская» в Петербурге обвалился потолок

Станция, которая реконструировалась с 2022 года, вновь открылась для пассажиров 13 июля 2024 года. За два года на «Чернышевской» полностью обновили наклонный ход, заменили три эскалатора на четыре, отремонтировали вестибюль и обновили инженерные системы.