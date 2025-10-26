В Екатеринбурге прошел кадровый форум «Включай себя»

«Форум “Включай себя” — это агрегатор предложений о работе и творческих проектах, в которые можно войти. Для участия в форуме зарегистрировалось около 1,5 тысячи человек — уверен, многие выйдут сегодня из “Салюта” и завтра из “Домны” с оффером на руках. Участники готовились к форуму заранее: компаниям с помощью нашего сайта направлено более 300 резюме. Многие заранее выполнили кейсы, которые в качестве пробных заданий предлагали компании ReinnolC, Dragonfly и агентство AMG», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.