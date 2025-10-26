В Екатеринбурге прошел кадровый форум «Включай себя»

Кадровый форум в креативных индустриях «Включай себя» состоялся 22−23 октября в Екатеринбурге по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В рамках мероприятия прошли встречи представителей творческих профессий с их будущими работодателями и партнерами в сферах промышленного дизайна, рекламы и медиа, кинопроизводства, индустрии моды, архитектуры и IT. Помимо выставки работодателей, на которой было представлено более 30 компаний, в деловой программе выступили эксперты с лекциями и мастер-классами о выборе места работы, подготовке резюме, правилам прохождения собеседований и особенностях рынка труда в конкретных отраслях.
«Форум “Включай себя” — это агрегатор предложений о работе и творческих проектах, в которые можно войти. Для участия в форуме зарегистрировалось около 1,5 тысячи человек — уверен, многие выйдут сегодня из “Салюта” и завтра из “Домны” с оффером на руках. Участники готовились к форуму заранее: компаниям с помощью нашего сайта направлено более 300 резюме. Многие заранее выполнили кейсы, которые в качестве пробных заданий предлагали компании ReinnolC, Dragonfly и агентство AMG», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.