В ресторанах Челябинска прошел фестиваль «Кочерга. Пельмени»

Гостей ждали на 16 фестивальных площадках — в ресторанах, кафе и барах.

Фестиваль пельменей «Кочерга. Пельмени» проходил с 23 сентября по 12 октября в ресторанах Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.

Гостей ждали на 16 фестивальных площадках — в ресторанах, кафе и барах. В центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области отметили, что любителям рыбы и птицы предлагали пельмени с судаком в пряном соусе с вялеными томатами и с уткой и шиитаке. Вегетарианцам — ленивые вареники с грибами в соусе из сморчков или вареники с тыквой. Также были представлены вареники с картофелем и соленым огурцом.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.