Минниханов поделился новой фотографией с алабаем Акдусом

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале новую фотографию во время прогулки со своим алабаем по кличке Акдус.
«Акдус рвется к новой рабочей неделе! А вы?» — подписал на татарском языке снимок руководитель республики.
Напоминаем, что согласно производственному календарю, в связи с переносом выходного дня с пятницы 1 ноября на понедельник 3 ноября, у работающих по пятидневной рабочей неделе россиян в период с 27 октября по 1 ноября включительно предстоит шесть рабочих дней подряд. При этом в Татарстане, помимо Дня народного единства (4 ноября), еще будет отмечаться День Конституции республики (6 ноября).
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше