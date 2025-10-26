Минниханов поделился новой фотографией с алабаем Акдусом

Напоминаем, что согласно производственному календарю, в связи с переносом выходного дня с пятницы 1 ноября на понедельник 3 ноября, у работающих по пятидневной рабочей неделе россиян в период с 27 октября по 1 ноября включительно предстоит шесть рабочих дней подряд. При этом в Татарстане, помимо Дня народного единства (4 ноября), еще будет отмечаться День Конституции республики (6 ноября).