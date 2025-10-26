Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала очередную акцию

«Сотрудниками Госавтоинспекции будут отрабатываться аварийные места, с водителями и пешеходами проведут разъяснительные беседы о необходимости использования световозвращающих элементов. Особое внимание уделят безопасности школьников. Напоминаем, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности», — говорят инспекторы ДПС.