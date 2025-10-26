Ричмонд
Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала очередную акцию

Госавтоинспекция Челябинской области анонсировала старт профилактической акции «Пешеход», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Она пройдет с 27 октября по 4 ноября 2025 года на всей территории региона.

С 1 по 20 октября зарегистрировано 57 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли пять человек и получили ранения 52 южноуральца.

Также отмечается, что за девять месяцев текущего года увеличилось число ДТП в темное время суток: в таких ситуациях 19 человек погибли и 191 получил ранения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции будут отрабатываться аварийные места, с водителями и пешеходами проведут разъяснительные беседы о необходимости использования световозвращающих элементов. Особое внимание уделят безопасности школьников. Напоминаем, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности», — говорят инспекторы ДПС.