Жители уральской столицы высказались о подорожании проезда в общественном транспорте

«Если водители будут ездить по расписанию, то я готов и 50, и 150 рублей отдавать! Лишь бы все хорошо работало», — заявил журналистам один из екатеринбуржцев.
Всесте с тем в столице Урала нашлись и те, кто встретил критикой рост цен. Некоторые екатеринбуржцы считают, что подорожание проезда сразу почти на 35% — это слишком.
«Плохо, что дорожает. Понимаю, конечно, инфляция и все такое… Но сразу так сильно повысить стоимость проезда! Лучше бы повысили, но немного», — рассуждает другой житель Екатеринбурга.
Некоторые опрошенные сочли данную меру бесполезной, поскольку в Екатеринбурге и так есть очень большие проблемы с общественным транспортом. В случае подорожания проезда люди не станут больше на нем ездить, а предпочтут личный транспорт или такси.
«Если пациент мертв, то какая разница, какие на нем чулочки?» — фигурально описывает ситуацию с общественным транспортом еще одна из екатеринбурженок.