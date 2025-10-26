Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители уральской столицы высказались о подорожании проезда в общественном транспорте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября, ФедералПресс. В екатеринбургской мэрии хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 42 рублей. Цены на трамвайные, автобусные и троллейбусные билеты вырастут уже 1 ноября. Что об этом думают жители столицы Урала? «ФедералПресс» опросил их в рамках рубрики «Глас народа».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Если водители будут ездить по расписанию, то я готов и 50, и 150 рублей отдавать! Лишь бы все хорошо работало», — заявил журналистам один из екатеринбуржцев.

Всесте с тем в столице Урала нашлись и те, кто встретил критикой рост цен. Некоторые екатеринбуржцы считают, что подорожание проезда сразу почти на 35% — это слишком.

«Плохо, что дорожает. Понимаю, конечно, инфляция и все такое… Но сразу так сильно повысить стоимость проезда! Лучше бы повысили, но немного», — рассуждает другой житель Екатеринбурга.

Некоторые опрошенные сочли данную меру бесполезной, поскольку в Екатеринбурге и так есть очень большие проблемы с общественным транспортом. В случае подорожания проезда люди не станут больше на нем ездить, а предпочтут личный транспорт или такси.

«Если пациент мертв, то какая разница, какие на нем чулочки?» — фигурально описывает ситуацию с общественным транспортом еще одна из екатеринбурженок.