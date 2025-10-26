Ричмонд
Мэр Иркутска поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

От водителей общественного транспорта зависит комфорт пассажиров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска поздравил автомобилистов с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале Руслан Болотов подчеркнул, что от тех, кто управляет городским общественным транспортом зависит комфорт пассажиров и их безопасность.

— В трудовых коллективах транспортных предприятий чувствуется особая атмосфера: там есть дружба и наставничество, уважение и взаимовыручка, — отметил глава города.

Также он выразил благодарность сотрудникам за профессионализм, ответственность и преданность работе.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске на АЗС выросли цены на бензин. АИ-92-й и 95-й подорожали за неделю сразу на 40 копеек.