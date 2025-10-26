Ричмонд
В Ростовской области предложили повысить стоимость патента для мигрантов

Стоимость патента для мигрантов могут повысить до 9338 рублей на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до конца 2025 года планируют принять закон об увеличении коэффициента стоимости патента для мигрантов. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник УВМ ГУ МВД России по Ростовской области Светлана Тремасова.

Представитель МВД уточнила, что сумму планируют увеличить с 6537 рублей до 9338 рублей.

Также Светлана Тремасова сообщила, что за девять месяцев текущего года на Дону аннулировали 1264 разрешений на работу, выданных приезжим. В основном (816 случаев) такие меры коснулись иностранных граждан из безвизовых стран.

