В омской «Птичьей гавани» увидели хомяков-гигантов

В омской «Птичьей гавани» обитают не только птицы — в парке живут дикие хомяки-великаны. Фотографии пернатых опубликовали в местном паблике @talking_omsk.
«В парке живут дикие хомяки, которые могут вырастать до 35 см в длину. Они — часть дикой природы, поэтому могут защищаться, если почувствуют опасность», — предостерегли авторы поста омичей.
Эти животные являются частью местной дикой природы. Именно из-за их присутствия на территории парка действует запрет на выгул собак — чтобы не нарушать естественную экосистему и избежать конфликтов между домашними питомцами и дикими обитателями.
Фото: t.me/talking_omsk.
Администрация парка напоминает посетителям: «Птичья гавань» — это не просто зона отдыха, а особо охраняемая природная территория, где важно соблюдать правила поведения и бережно относиться к местной фауне.
