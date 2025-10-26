В Башкирии опубликовано предупреждение о тумане и минусовой температуре

В Башкирии предупредили о сильном тумане и понижении температуры до −5 градусов. Прогноз погоды на 27 октября передали в Госкомитете по ЧС со ссылкой Башгидрометцентр.
По предоставленным данным, на территории республики будет облачная погода и небольшой дождь. Скорость ветра составит 3−8м/с. Ночью пообещали 0, +5°, по востоку до −5°, днем +8, +13°.
В Уфе будет облачно и небольшой дождь. Скорость ветра составит 3−8м/с. Температура воздуха ночью +1, +3°, днем +8,+10°.
