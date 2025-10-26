Минобр: строительство новой школы в Зеленоградске пока не планируется

Напомним, в августе 2024 г. районная прокуратура обратилась в суд Зеленоградского района с иском о бездействии местной администрации в вопросе строительства образовательного учреждения. По данным надзорного органа, еще в 2020 г. был сформирован участок под строительство школы на ул. Тургенева в Зеленоградске, завершить строительство планировалось в 2025 году. Но школа так и не была построена. При этом, под данным прокуратуры в округе есть проблема переполненности учебных заведений общеобразовательной школы города и гимназии «Вектор».