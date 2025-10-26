Новая женская консультация открылась в подмосковных Котельниках

Женская консультация, которая является подразделением Котельниковской поликлиники, начала работать в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Медучреждение рассчитано на прием более 100 пациенток в смену, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«Мы уделяем большое внимание повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе беременным женщинам. В этом году в Подмосковье открыли две современных женских консультации: в Ленинском и Котельниках. Также после капитального ремонта начал работать роддом в Химках. А сейчас ведется строительство нового корпуса Видновского перинатального центра, который откроется в 2027 году», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
В новом здании ведут прием акушеры-гинекологи, эндокринолог, терапевт, медицинский психолог и другие специалисты. Консультация оборудована современными аппаратами УЗИ, кольпоскопами, мониторами и другой техникой. Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС.
«Ранее у нас открылась современная детско-взрослая поликлиника, оснащенная современным диагностическим оборудованием. Сегодня мы ввели в работу женскую консультацию, где женщины, в том числе беременные, могут получить полный спектр необходимой медпомощи. Женская консультация работает по современным стандартам: это значит, что за каждой беременной закрепляется индивидуальный помощник, который поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, а также ответит на все волнующие вопросы», — добавил главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.