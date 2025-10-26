Новая женская консультация открылась в подмосковных Котельниках

«Ранее у нас открылась современная детско-взрослая поликлиника, оснащенная современным диагностическим оборудованием. Сегодня мы ввели в работу женскую консультацию, где женщины, в том числе беременные, могут получить полный спектр необходимой медпомощи. Женская консультация работает по современным стандартам: это значит, что за каждой беременной закрепляется индивидуальный помощник, который поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, а также ответит на все волнующие вопросы», — добавил главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин.