Стало известно, чем угостят волгоградцев в День народного единства в ЦПКиО

С полудня начнет работать гастрономическая площадка с блюдами русской кухни от волгоградского общепита. Посетителям предложат на пробу уху и пшенную кашу с тыквой, расстегай с рыбой и пироги, блины и горячий чай из самовара. Специально к фестивалю шеф-повар парковой сети питания приготовит пирожки с вишней и клубникой, морковью и тыквой, картофелем и грибами. Также в меню будут жареный хворост, котлеты по-киевски и блинчики с тыквенным конфитюром.