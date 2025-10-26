Ричмонд
Стало известно, чем угостят волгоградцев в День народного единства в ЦПКиО

Всероссийский фестиваль русской кухни запланировали в волгоградском ЦПКиО в День народного единства.

Источник: ЦПКиО

Праздник стартует в парке 4 ноября в 11:00 с забега в русских народных костюмах. Те, кто предпочитает спортивным событиям шопинг, смогут прогуляться по ярмарке.

С полудня начнет работать гастрономическая площадка с блюдами русской кухни от волгоградского общепита. Посетителям предложат на пробу уху и пшенную кашу с тыквой, расстегай с рыбой и пироги, блины и горячий чай из самовара. Специально к фестивалю шеф-повар парковой сети питания приготовит пирожки с вишней и клубникой, морковью и тыквой, картофелем и грибами. Также в меню будут жареный хворост, котлеты по-киевски и блинчики с тыквенным конфитюром.

Также в этот день в парке будут работать выставка ретро автомобилей, перед гостями выступят хореографический ансамбль «Мозаика», дуэт «Забавушки» и группа «Кавер хит».

Памятные фото можно будет сделать на фоне гигантской матрешки. Завершится день церемонией разворачивания 100-метрового государственного флага России.

Ранее стало известно, что парк с капибарами собираются открыть в ЦПКиО Волгограда.