В Казахстане укрепляют инфраструктуру паллиативной службы

Сегодня в стране развернуто 2 087 паллиативных коек, из них 81 — детская. Во всех 20 регионах работают 220 мобильных бригад. 9 самостоятельных учреждений, оказывающих паллиативную помощь работают в городах Алматы и Шымкент, в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областях, области Абай, СКО И ВКО.