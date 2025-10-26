В Казахстане укрепляют инфраструктуру паллиативной службы

Также Министерство здравоохранения увеличило тариф на оказание паллиативной помощи в стационарах и объем финансирования выездных мобильных бригад. Это позволит сделать помощь доступнее для пациентов и усилить инфраструктуру паллиативной службы.
Сегодня в стране развернуто 2 087 паллиативных коек, из них 81 — детская. Во всех 20 регионах работают 220 мобильных бригад. 9 самостоятельных учреждений, оказывающих паллиативную помощь работают в городах Алматы и Шымкент, в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областях, области Абай, СКО И ВКО.
Структура заболеваний у пациентов, нуждающихся в такой поддержке, разнообразна:
онкологические заболевания — 41%, сердечно-сосудистые — 27%, болезни органов дыхания — 12%, травмы — 11%, туберкулез — 2%.
Кроме того, сейчас разрабатываются новые национальные стандарты по организации паллиативной помощи, чтобы унифицировать подходы, повысить качество услуг и эффективность работы мультидисциплинарных команд. Особое внимание уделяется детскому паллиативу — сфере, где еще предстоит сделать важные шаги вперед.