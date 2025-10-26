В Кирове создали электронный путеводитель по городским музеям

Электронный путеводитель по музеям Кирова запустили в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». С его помощью жители и гости города могут планировать свой досуг, получая всю необходимую информацию в одном месте, сообщили в Управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Электронный гид собрал все музейное разнообразие областного центра: известные государственные музеи, частные экспозиции, выставки промышленных предприятий. Иллюстрированный каталог структурирован по тематическим разделам, что позволяет быстро найти музей по интересам, будь то история, искусство, техника или природа. Путеводитель доступен для просмотра на туристическом портале Кирова.
«Каждый музей уникален. Путеводитель поможет кировчанам и гостям города спланировать свой отдых, сделав его более интересным и разнообразным», — отметил директор Центра развития туризма Кировской области и Дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.