В школе Костромы открыли учебный завод и мастерские с 3D-моделированием

Современные мастерские и учебный завод создали на базе школы № 16 Костромы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Теперь 740 учеников учреждения будут осваивать там уникальные образовательные программы, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Для углубленного изучения технических дисциплин в школе создана комбинированная мастерская с компьютерами для 3D-моделирования, станками по обработке металла и древесины. Учебный завод позволяет ученикам 7−11-х классов осваивать весь производственный цикл — от проектирования до сборки и сортировки деталей.
Еще одной особенностью школы стало изучение китайского языка с первого класса. Более 100 учеников посещают соответствующий кружок, а в феврале запланирован фестиваль китайской культуры. Также в школе работает энергокружок от компании «Россети» и множество спортивных секций, доступных и для местных жителей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.