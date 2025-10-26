В Омской области енотовидные собаки готовятся к зимней спячке

В октябре у зверя наступает время усиленной активности: главная цель — набрать как можно больше жира. В ход идёт всё съестное — от ягод и плодов до насекомых и даже падали. После интенсивного откорма животное ищет надёжное укрытие: чаще всего это старые норы лис или барсуков, но подойдут и пустоты под валежником, и щели между корней деревьев.