В Омской области енотовидные собаки готовятся к зимней спячке

С наступлением холодов енотовидные собаки — одни из самых необычных обитателей омских лесов — активно готовятся к зимнему отдыху. В отличие от других представителей семейства псовых, они впадают в настоящую спячку. Об этом рассказали сотрудники управления по охране животного мира Омской области.
В октябре у зверя наступает время усиленной активности: главная цель — набрать как можно больше жира. В ход идёт всё съестное — от ягод и плодов до насекомых и даже падали. После интенсивного откорма животное ищет надёжное укрытие: чаще всего это старые норы лис или барсуков, но подойдут и пустоты под валежником, и щели между корней деревьев.
Сама спячка начинается не раньше декабря-января и нередко бывает прерывистой — во время оттепелей зверь просыпается и выходит из убежища. Если зима тёплая или еды было мало, енотовидная собака может не спать вовсе, лишь изредка впадая в дрёму. Зимой её легко не заметить — зверь неделями может оставаться в своей лежке, экономя силы.
В Управлении напоминают: енотовидные собаки — важная часть экосистемы региона, и к ним, как и ко всем диким животным, стоит относиться бережно и с уважением.