Гоцанюк: ремонт дорог в Евпатории ведется по графику

Гоцанюк рассказал, что провел выездную инспекцию на Аллее Дружбы и Красноярском шоссе. Сейчас там устанавливают бортовой камень. Кроме того, рабочие уплотняют основание. Планируется, что реконструкция завершится в 2025 году.