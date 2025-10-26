Гоцанюк: ремонт дорог в Евпатории ведется по графику

В настоящее время ремонт дорог в Евпатории ведется по графику. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
«Реконструкция улично-дорожной сети в Евпатории идет по графику», — написал руководитель регионального правительства.
Гоцанюк рассказал, что провел выездную инспекцию на Аллее Дружбы и Красноярском шоссе. Сейчас там устанавливают бортовой камень. Кроме того, рабочие уплотняют основание. Планируется, что реконструкция завершится в 2025 году.
Гоцанюк также рассказал, что некоторые деревья, высаженные вдоль Красноярского шоссе в рамках экоакций, засохли. Председатель Совмина добавил, что евпаторийская администрация должна исправить ситуацию.