Донской изготовитель отопительного оборудования оптимизировал производство

Производитель отопительного оборудования из Ростова-на-Дону — «Завод Энергокомфорт» — подвел итоги первого этапа участия в федeральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В качестве пилотного потока проекта был выбран процесс изготовления водопроводных насосных станций, выручка от которых составляет более 10% от общей выручки предприятия. На первом этапе диагностики было выявлено 37 проблем, влияющих на производительность и время протекания процесса.
Команда проекта разработала план и начала работу над 79 задачами для оптимизации производства. В компании внедрили систему «5С»: стационарные подстольные тумбы заменили на подкатные, установили экраны для чертежей и провели ревизию инструментов. Разработали и применили стандарты для слесарных работ и обслуживания оборудования.
Для сокращения объемов незавершенного производства и простоев разработаны правила предварительного резервирования комплектующих у поставщиков. Сотрудники предприятия прошли комплексное обучение по основным и дополнительным инструментам бережливых технологий. В результате время протекания процесса снизилось на 10%, трудоемкость уменьшилась на 23%, а производительность увеличилась на 9%.
Оператором федерального проекта выступает региональный центр компетенций, действующий на базе Агентства инноваций Ростовской области. Для участия в проекте необходимо оставить заявку на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.