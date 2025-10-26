Семьям погибших бойцов из Черемховского района передали ордена Мужества

Семьям погибших бойцов в зоне специальной военной операции из Черемховского района передали ордена Мужества. Награду посмертно вручили Евгению Бурскому. Он служил с 2023 года в танковой дивизии. 14 мая 2024 года его отряд попал под обстрел дронов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр района Сергей Марач.