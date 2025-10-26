Ричмонд
Семьям погибших бойцов из Черемховского района передали ордена Мужества

Наградили посмертно Евгения Бурского, Сергея Шестакова, Сергея Петрова и Никиту Боровского.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Семьям погибших бойцов в зоне специальной военной операции из Черемховского района передали ордена Мужества. Награду посмертно вручили Евгению Бурскому. Он служил с 2023 года в танковой дивизии. 14 мая 2024 года его отряд попал под обстрел дронов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр района Сергей Марач.

— Сергей Петров после окончания школы Сергей устроился на ферму. У него есть прекрасная семья — супруга и четверо детей. В зоне СВО он был гранатомётчиком. 25 апреля 2024 года в боях под Очеретино Сергей погиб, — сообщил глава Черемховского района.

Боровской Никита — уроженец поселка Михайловка закончил школу с медалью «Надежда и гордость Черемховского района». Учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени маршала Рокоссовского и маршала Жукова. Был командиром группы. 16 сентября 2024 года Никита попала под минометный огонь.

Также благодарностью президента России наградили Сергея Шестакова. Он добровольно отправился на защиту Отечества. 2 июля 2022 года военнослужащему исполнилось 20 лет, а спустя четыре дня он погиб.