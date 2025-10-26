В Учалинском районе Башкирии прошел «Корот-фест»

В этом году участниками фестиваля стали четыре фольклорных коллектива и пять мастериц из Старобайрамгулово, Суюндюково, Уразово, Ишмекеево, Старобалбуково, Комсомольска и других населенных пунктов Учалинского района. Конкурсанты рассказали об особенностях изготовления корота, его применении не только в кулинарии, но и в лечении и профилактике различных заболеваний.