В Учалинском районе Башкирии прошел «Корот-фест»

Конкурс «Корот-фест» — фестиваль традиционного кисломолочного продукта корот — состоялся в деревне Старобайрамгулово Учалинского района Республики Башкортостан. Мероприятие провели в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в районном отделе культуры.
В этом году участниками фестиваля стали четыре фольклорных коллектива и пять мастериц из Старобайрамгулово, Суюндюково, Уразово, Ишмекеево, Старобалбуково, Комсомольска и других населенных пунктов Учалинского района. Конкурсанты рассказали об особенностях изготовления корота, его применении не только в кулинарии, но и в лечении и профилактике различных заболеваний.
По итогам конкурса, обладательницей гран-при стала Минзиля Гумерова из Старобайрамгулово. Она представила на суд жюри 43 вида корота. Первое место разделили между собой фольклорный коллектив «Уралым» сельского Дома культуры Старобайрамгулово и фольклорный коллектив «Әүшкүл йәшмәләре» из села Комсомольск. Второе место у фольклорного коллектива «Йәнбикә» из деревни Старобалбуково и Альфии Балташевой из Старобайрамгулово. Третьими стал фольклорный коллектив «Ураҙ ҡыҙҙары» Уразовского Дома культуры, «Шәп килендәр» из деревни Суюндюково и Аниса Хилалова из деревни Ишмекеево.
Все победители и участники были награждены грамотами и призами от организаторов и спонсоров мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.