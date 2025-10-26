Совмин утвердил новые правила оказания услуг почтовой связи в Беларуси

В частности, с целью повышения качества и удобства услуг адресату предоставляется возможность осмотреть внешний вид вложения почтового отправления до его вручения, отказаться от части вложения почтового отравления с наложенным платежом с описью вложения (при наличии соответствующего соглашения между отправителем и оператором почтовой связи), а также получить информацию о поступлении почтового отправления посредством сервиса мгновенного обмена сообщениями (мессенджера).