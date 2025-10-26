Совмин утвердил новые правила оказания услуг почтовой связи в Беларуси

Белорусское правительство 22 октября приняло постановление, касающиеся услуг почтовой связи, сообщили в Министерстве связи и информатизации.
Постановлением утверждены правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и положение о порядке функционирования единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении регистрируемых почтовых отправлений.
Уточняется, что новые правила направлены на повышение качества обслуживания пользователей и совершенствование правового регулирования.
В частности, с целью повышения качества и удобства услуг адресату предоставляется возможность осмотреть внешний вид вложения почтового отправления до его вручения, отказаться от части вложения почтового отравления с наложенным платежом с описью вложения (при наличии соответствующего соглашения между отправителем и оператором почтовой связи), а также получить информацию о поступлении почтового отправления посредством сервиса мгновенного обмена сообщениями (мессенджера).
Еще до двух базовых величин включительно увеличен порог суммы ценности почтовых отправлений с объявленной ценностью и почтовых денежных переводов (кроме почтовых денежных переводов пенсий и пособий), которые могут выдаваться без доверенности адресата совершеннолетнему члену его семьи.
Есть и другие новшества, с которыми можно ознакомиться в постановлении.
Ранее мы писали, что юрист сказала, кто в Беларуси может выйти на пенсию на пять — десять лет раньше.
Кроме того, рассказали, что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.
ГАИ Беларуси предлагает оборудовать автобусы и маршрутки видеонаблюдением.
Еще «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.
Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».
Прочитайте, что в день 35-летия «Поля чудес» вспомнили его участников из Беларуси, а еще о белорусских корнях Леонида Якубовича: «Машина мне не нужна, я езжу на “ровары”.