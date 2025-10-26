Новый чат-бот для туристов запустили в Нижегородской области

В третьем разделе — «Что делать?» — можно найти рекомендации, куда сходить с детьми, где посмотреть театральные постановки, какие сувениры привезти из Нижнего Новгорода. Кроме того, там разместили информацию о том, какие спортивные клубы есть в городе, и как посмотреть на «столицу закатов» с воды. В последнем тематическом блоке собраны советы от местных жителей, афиша текущего месяца и полезные ссылки на дополнительную информацию о Нижнем Новгороде.