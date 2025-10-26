Новый чат-бот для туристов запустили в Нижегородской области

Чат-бот для туристов начал работу в Нижегородской области в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Цель создания бота — собрать основную информацию о регионе в одном месте и упростить путешественникам планирование поездок, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В чат-боте собрана вся необходимая информация для туристов: рекомендации отелей, ресторанов, музеев и достопримечательностей, а также магазинов локальных брендов. Перейдя по ссылке и выбрав из списка интересующий вопрос, пользователь получит необходимые рекомендации в виде ответного сообщения.
Все запросы разбиты на четыре больших раздела. Первый — «Где жить и есть?» — рассказывает об отелях, а также ресторанах и кафе Нижнего Новгорода. Во втором разделе — «Что смотреть?» — собраны рекомендации относительно достопримечательностей и музеев. Кроме этого, там можно найти советы, откуда лучше всего смотреть на знаменитые нижегородские закаты, и какие места области обязательно стоит посетить.
В третьем разделе — «Что делать?» — можно найти рекомендации, куда сходить с детьми, где посмотреть театральные постановки, какие сувениры привезти из Нижнего Новгорода. Кроме того, там разместили информацию о том, какие спортивные клубы есть в городе, и как посмотреть на «столицу закатов» с воды. В последнем тематическом блоке собраны советы от местных жителей, афиша текущего месяца и полезные ссылки на дополнительную информацию о Нижнем Новгороде.
В дополнение к боту также разработан бесплатный путеводитель по городу в виде PDF-файла. Его удобно скачать на телефон и пользоваться в любом месте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.