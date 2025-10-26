Больница Сызрани получила две специализированные машины

Две новые специализированные машины пополнили автопарк Сызранской городской и районной больницы Самарской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Сызранского района.
Автомобили марки «ГАЗ Соболь» обладают высокой маневренностью и спроектированы с учетом требований к безопасности, комфорту водителя, медицинского персонала и пациентов. Высота машин позволяет им проезжать через въездные арки и ворота, не рассчитанные на проезд габаритного транспорта.
Транспорт оснащен носилками и предназначен для неотложной медицинской помощи. Бригады будут оказывать помощь пациентам на дому, a при необходимости осуществлять транспортировку в стационар Сызранской больницы.
«Поступление нового транспорта — это значительное усиление нашей службы неотложной помощи. Современные автомобили позволяют не только оперативно добираться до пациентов, но и обеспечивать стабильное состояние больного во время транспортировки в стационар. На текущий момент совершено более 2000 выездов. Это способствует повышению оперативности и качества оказания медицинской помощи жителям Сызрани и Сызранского района», — прокомментировала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедовa.
Всего в медучреждения области переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.