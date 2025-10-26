Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 27 октября 2025

Отключение света в Иркутске 27 октября 2025 коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
В Ленинском районе света не будет в основном ночью с 01:00 до 03:00 на улице Трактовой и Олега Кошевого. В Октябрьском и Правобережном районах жители столкнутся с временными неудобствами на протяжении всего дня в разные промежутки времени. Где-то отключат электричество с 9 до 18 часов, по некоторым адресам — с 13:00 до 18:00. В Свердловском районе свет отключат по улицам: Баргатиона, Костычева, Юбилейный, Бородина и Академика Курчатова.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 27 октября 2025, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.