Сквер на улице Руднева в Хабаровске откроют в ноябре этого года

Общественное пространство с детскими и спортивными площадками на улице Руднева в Хабаровске сдадут в эксплуатацию в ноябре после завершения благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За обновление этой территории горожане проголосовали в прошлом году, сообщили в пресс-службе городской администрации.