Сквер на улице Руднева в Хабаровске откроют в ноябре этого года

Общественное пространство с детскими и спортивными площадками на улице Руднева в Хабаровске сдадут в эксплуатацию в ноябре после завершения благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За обновление этой территории горожане проголосовали в прошлом году, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Председатель комитета по управлению Краснофлотским районом Сергей Ивашкин назвал будущий сквер «самым масштабным в городе». В нем оборудуют детский игровой городок «Лесная хижина» и спортивные зоны, установят качели, перголы, топиарные фигуры медвежат на бревне, оленя и медведицы на скале, скалодром «Медведь» и балансир «Рогатка». Для отдыха на территории разместят скамейки. Весной в сквере высадят плодовые деревья и цветущие кустарники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.