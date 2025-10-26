В городе Глазове Удмуртской Республики благоустроили театральную площадь

Театральную площадь обустроили в городе Глазове Удмуртской Республики по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За благоустройство пространства у муниципального театра «Парафраз» в 2024 году проголосовало более трех тысяч глазовчан, сообщили в городской администрации.
К работам приступили в 2025 году. В течение лета по запросу жителей восстановили оригинальное ограждение, уложили брусчатку, плитку и газон, установили освещение и малые архитектурные формы — скамейки, качели, афишные тумбы и лежаки. В сентябре там прошли первые театральные представления, а также спортивные соревнования.
В ближайшие два года планируется обновить и фасады домов, расположенных рядом с театром, чтобы придать Культурному кварталу Глазова завершенный вид. А в следующем году по нацпроекту планируется благоустроить не менее знаковый городской объект — парк «Патриот» с демилитаризированной техникой у школы № 9.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.