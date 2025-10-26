В городе Глазове Удмуртской Республики благоустроили театральную площадь

В ближайшие два года планируется обновить и фасады домов, расположенных рядом с театром, чтобы придать Культурному кварталу Глазова завершенный вид. А в следующем году по нацпроекту планируется благоустроить не менее знаковый городской объект — парк «Патриот» с демилитаризированной техникой у школы № 9.