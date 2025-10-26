В Кичменгско-Городецком округе Вологодской области открылся медпункт

Ранее Еловинский ФАП размещался в приспособленных помещениях здания местной школы. Медучреждение не соответствовало стандартам для оказания медпомощи и требовало капитального ремонта. Площадь нового медпункта составила 65,2 кв. м, там имеются все необходимые для работы кабинеты. Здание также подключено к интернету, благодаря чему фельдшер может выписать электронный рецепт, открыть больничный лист, проводить телемедицинские консультации. В зоне обслуживания ФАПа — несколько деревень в радиусе 10 километров, где проживают 152 человека.