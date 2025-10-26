В Кичменгско-Городецком округе Вологодской области открылся медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в деревне Еловино Кичменгско-Городецкого округа Вологодской области в целях реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Ранее Еловинский ФАП размещался в приспособленных помещениях здания местной школы. Медучреждение не соответствовало стандартам для оказания медпомощи и требовало капитального ремонта. Площадь нового медпункта составила 65,2 кв. м, там имеются все необходимые для работы кабинеты. Здание также подключено к интернету, благодаря чему фельдшер может выписать электронный рецепт, открыть больничный лист, проводить телемедицинские консультации. В зоне обслуживания ФАПа — несколько деревень в радиусе 10 километров, где проживают 152 человека.
Еловинский фельдшерский пункт — структурное подразделение Кичменгско-Городецкой центральной районной больницы им. В. И. Коржавина. ФАП находится от нее в 32 км.
Всего в этом году на Вологодчине установят 18 модульных медпунктов, а также отремонтируют 103 объекта здравоохранения, в том числе районные больницы, стационары, областные учреждения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.