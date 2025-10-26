Что нужно знать о жизни в Турции в 2025 году

Сегодня у меня, наверное, бытовой уровень турецкого. На глубокие темы мне пока общаться трудно, но для small talk с соседями и продавцами в магазине хватает. Я учила турецкий на курсах, но из-за того, что практики немного, барьер все еще присутствует. Наверное, больше даже не языковой, а психологический — я понимаю большую часть того, что мне говорят, но стесняюсь говорить сама. Хотя сами турки очень доброжелательны в этом плане: даже если ты говоришь с ошибками, подбадривают, улыбаются, хвалят. Я допускала ужасные ошибки, порой смысл моих фраз полностью менялся, но никто никогда не смеялся. Максимум с улыбкой поправят: «Я понимаю, что ты хотела сказать, но тут должно быть другое слово». В этом плане здесь невероятно комфортно — ты не чувствуешь себя глупо, не боишься говорить.