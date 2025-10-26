По Владимирской области запустят ретропоезд на паровозной тяге

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания планирует организовать ретротур по Владимирской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В тестовом режиме он пройдет по маршруту «Владимир — Гусь-Хрустальный — Владимир» с 31 октября по 4 ноября, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Желающие смогут отправиться в однодневное путешествие на современном, комфортном поезде с местами для сидения, но на паровозной тяге. Участники тура увидят значимые места Гусь-Хрустального, входящего в Малое Золотое кольцо России, — прогуляются по центру города, ознакомятся с уникальной коллекцией Музея хрусталя, посетят парк «Сказка», на тропинках которого можно встретить сказочных героев, вырезанных из дерева.
Билеты на ретропутешествие будут доступны в кассах пригородного сообщения на железнодорожном вокзале, а также через приложение «РЖД пассажирам».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.