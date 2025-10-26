Серпухов победил в финале конкурса туристических видео «Диво России»

Победу в финале конкурса на лучшее видео «Диво России», который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», одержал подмосковный Серпухов. Фестиваль проходил с 13 по 15 октября в городе-герое Севастополе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Высокую оценку жюри получил видеопроект «Серпухов старый. Серпухов новый», представленный в номинации «Музыкальные видеоклипы». Клип акцентирует внимание на возможностях семейного туризма в городе. Зрителю предлагается оценить живописные локации: деревню Глубоково на Ивановой горе, Соборную гору, городские парки и другие знаковые достопримечательности.
Видео снято к 685-летию города в 2024 году на песню серпуховича Алексея Колобова. В съемках приняли участие около 40 местных вокалистов и творческих коллективов разных музыкальных направлений и возрастов.
Ежегодно фестиваль-конкурс «Диво России» собирает тысячи видеопроектов от любителей и профессионалов со всей страны. В этом году в финале соревновались более 300 работ из 50 регионов РФ.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.