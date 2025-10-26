В селе Троица в Рязанской области открыли новый фельдшерский пункт

Еще один фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в селе Троица Кораблинского округа Рязанской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медучреждение будет обслуживать сельчан, а также жителей близлежащих населенных пунктов, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
Глава Кораблинского округа Нина Объедкова отметила, что это уже шестой современный ФАП в округе, построенный и оснащенный медицинским оборудованием. В здании медпункта предусмотрены помещения для хранения лекарственных средств, кабинеты для процедур и приема пациентов. Это позволит проводить профилактические и диспансерные осмотры, а также вакцинацию.
«Благодаря нацпроекту “Продолжительная и активная жизнь” в целом в этом году откроем 22 ФАПа в 12 муниципалитетах. Жители должны получать качественную медпомощь как в городе, так и в селе», — отметил губернатор региона Павел Малков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.