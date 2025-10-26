Ричмонд
В Башкирии похоронили погибшего на СВО снайпера

В Белорецком районе Башкирии простились с Фаруазом Сафиным.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 октября, в Серменево в последний путь проводили погибшего в СВО снайпера штурмового взвода Фаруаза Сафина. Об этом сообщили в администрации Белорецкого района.

По предоставленным данным, погибших учился в Серменевской средней школе, после стал водителем. Военную службу проходил на Камчатке, был сержантом атомной подводной лодки.

На СВО отправился в январе 2025 года, погиб в мае при выполнении боевой задачи.

О нем отзываются, как об активном, отзывчивом человеке, который был всегда готов прийти на помощь.

