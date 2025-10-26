Минтранс пересчитал ямы на дорогах — за год их стало меньше втрое

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович рассказал БелТА, что для безопасности дорожного движения работы по ликвидации ямочности выполняются круглогодично.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день с этой проблемой практически справились:
— Так, на начало 2025 года количество ямочности на дорогах общего пользования уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министр сказал, что стоит задача сохранить эту тенденцию и в дальнейшем.
