Минтранс пересчитал ямы на дорогах — за год их стало меньше втрое

Минтранс сообщил, что ям на дорогах стало меньше втрое.

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович рассказал БелТА, что для безопасности дорожного движения работы по ликвидации ямочности выполняются круглогодично.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день с этой проблемой практически справились:

— Так, на начало 2025 года количество ямочности на дорогах общего пользования уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр сказал, что стоит задача сохранить эту тенденцию и в дальнейшем.

