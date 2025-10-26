Le Figaro: половина налетчиков на Лувр задержана по делу о краже

Ранее стало известно, что всего через несколько часов после ограбления Лувра в ночь с 19 на 20 октября был ограблен еще один музей — Дом просвещения Дени Дидро в городе Лангр. Le Figaro сообщает, что преступники взломали входную дверь и похитили коллекцию из почти 2 тыс. серебряных и золотых монет XVIII-XIX века. Газета указывает, что следствие считает, что ограбление было «тщательно спланировано». Дом-музей философа Дидро закрыт и помещен под усиленную охрану.