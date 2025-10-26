Ричмонд
Губернатор Ростовской области поздравил водителей с профессиональным праздником

В последнее воскресенье октября на Дону поздравляют работников пассажирского транспорта.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

— Поздравляю водителей, механиков, диспетчеров — всех, кто обеспечивает движение на дорогах нашей области, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что проблем в отрасли сейчас хватает. В частности, периодически появляются вопросы относительно состояния машин. Не менее актуальна ситуация с тарифами.

— Мы будем решать вопросы. Не сразу, но системно. Желаю зеленого света на перекрестках, здоровья вам и вашим семьям, — добавил Юрий Слюсарь.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
