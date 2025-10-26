Губернатор Ростовской области поздравил водителей с профессиональным праздником

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.
— Поздравляю водителей, механиков, диспетчеров — всех, кто обеспечивает движение на дорогах нашей области, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Губернатор отметил, что проблем в отрасли сейчас хватает. В частности, периодически появляются вопросы относительно состояния машин. Не менее актуальна ситуация с тарифами.
— Мы будем решать вопросы. Не сразу, но системно. Желаю зеленого света на перекрестках, здоровья вам и вашим семьям, — добавил Юрий Слюсарь.
