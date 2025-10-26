Ричмонд
В Красненском районе Белгородской области завершили ремонт дороги

Речь идет о маршруте «Красное — Свистовка — Киселевка» — Малиново протяженностью 2,1 км.

Ремонт автодороги «Красное — Свистовка — Киселевка» — Малиново протяженностью 2,1 км завершили в Красненском районе Белгородской области. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.

Дорога ведет к центру села Малиново, которое находится в нескольких километрах от села Красного — административного центра района. Меньше чем за два месяца специалисты обновили дорожное полотно, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, пересечения и примыкания, а также остановочную площадку. В завершение нанесли горизонтальную разметку.

Отметим, что основную часть работ 2025 года по нацпроекту в регионе завершили досрочно. В нормативное состояние привели более 150 км дорожного полотна.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.