В Хабаровске прошла акция «Три шага к здоровью груди»

Акция «Три шага к здоровью груди», приуроченная к Неделе борьбы с раком молочной железы, прошла в Хабаровске. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Мероприятие было направлено на повышение осведомленности людей о раке молочной железы и популяризацию профилактических обследований. В нем приняли участие более 250 женщин.
Участницы акции бесплатно прошли УЗИ молочных желез, проконсультировались у онколога и гинеколога, получили ответы на волнующие вопросы. В ходе обследований врачи выявили четыре случая доброкачественных новообразований. Кроме того, для женщин прошли мастер-классы по здоровью и красоте.
«Акция “Три шага к здоровью груди” — это напоминание каждой женщине о важности внимательного отношения к своему здоровью. Рак молочной железы остается одной из ведущих причин смертности среди женщин. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на полное выздоровление», — подчеркнула директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Хабаровского края Татьяна Таранец.
Узнать больше о самодиагностике для своевременного выявления заболевания можно в онлайн-сервисе «Три шага к здоровью груди» на сайте Центра общественного здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.