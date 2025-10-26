В Курганской области пройдет ярмарка «Михайловский торжок-2025»

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок» пройдет 22 ноября в селе Рычково в Белозерском округе Курганской области. Она состоится в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации округа.
Мероприятие организуют на территории этнографического комплекса «Музей деревни. Казачье подворье» (20 км от Кургана). На ярмарке будут представлены свежие мясные деликатесы от местных производителей, рыба и птица высшего качества, натуральные молочные продукты, свежие ягоды и грибы, а также выпечка от лучших мастеров региона. В рамках культурной программы запланированы интерактивные экспозиции, исторические реконструкции, народные игры и забавы на свежем воздухе, выступление Зауральского ансамбля песни и танца, шоу-программа по приготовлению супа из домашней лапши с бесплатной дегустацией.
Помимо этого, пройдет гастрономический конкурс «Холодец удалец, да чаек молодец», конкурс декоративно-прикладного творчества и конкурс «Силушка молодецкая». Ярмарка откроется в 12:00. С 12:30 до 16:00 пройдет концертная программа с участием творческих коллективов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.