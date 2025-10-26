В Курганской области пройдет ярмарка «Михайловский торжок-2025»

Мероприятие организуют на территории этнографического комплекса «Музей деревни. Казачье подворье» (20 км от Кургана). На ярмарке будут представлены свежие мясные деликатесы от местных производителей, рыба и птица высшего качества, натуральные молочные продукты, свежие ягоды и грибы, а также выпечка от лучших мастеров региона. В рамках культурной программы запланированы интерактивные экспозиции, исторические реконструкции, народные игры и забавы на свежем воздухе, выступление Зауральского ансамбля песни и танца, шоу-программа по приготовлению супа из домашней лапши с бесплатной дегустацией.