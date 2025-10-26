В Орловской области завершают ремонт автодороги Нарышкино — Сосково

Капитальный ремонт участка автодороги регионального значения Нарышкино — Сосково завершают в Орловской области. Его выполняют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Сосковского района.
Отрезок длиной 10 км связывает Урицкий и Сосковский районы. В ходе ремонта специалисты сняли старое покрытие, сделали подстилающий слой из песка, нижний и верхний слои полотна. Также они восстановили пересечения и примыкания к автодороге. На участке нанесли около 30 тыс. м разметки термопластиком, установили 15 знаков и 60 дорожных столбов. Сейчас на объекте заканчивают укреплять обочины. Полностью завершить работы планируется до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.