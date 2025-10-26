В Орловской области завершают ремонт автодороги Нарышкино — Сосково

Отрезок длиной 10 км связывает Урицкий и Сосковский районы. В ходе ремонта специалисты сняли старое покрытие, сделали подстилающий слой из песка, нижний и верхний слои полотна. Также они восстановили пересечения и примыкания к автодороге. На участке нанесли около 30 тыс. м разметки термопластиком, установили 15 знаков и 60 дорожных столбов. Сейчас на объекте заканчивают укреплять обочины. Полностью завершить работы планируется до конца года.