С ноября в Ростовской области разрешат охоту на зайцев, лис и енотовидных собак

С 1 ноября в Ростовской области разрешат охоту еще на несколько видов животных. Об этом говорится в документе на сайте минприроды региона.
В частности, с начала ноября 2025 года до 31 января 2026 года можно будет добывать зайца-русака. Выслеживать такую дичь с борзыми собаками разрешено до 11 января 2026 года.
Также с 1 ноября 2025 года до 28 февраля 2026 года будет открыта охота на лисицу, корсака и енотовидную собаку.
Напомним, в октябре стартовал период охоты на фазана, вальдшнепа, бобра, выдру, европейскую косулю, благородного оленя, пятнистого оленя, лань, норку, белку и куницу.
