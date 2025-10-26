В ноябре в Ленобласти завершат ремонт дороги Санкт-Петербург — Матокса

Ремонт на одном из самых загруженных участков дороги Санкт-Петербург — Матокса завершат до 30 ноября. Его выполняют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Работы идут на отрезке от развязки с кольцевой автомобильной дорогой до деревни Новое Девяткино, включая улицу Центральную Мурино. Специалисты улучшают участок протяженностью 3,5 км.
Они уже сняли старый слой асфальта и уложили два новых. Также строители расчистили придорожную территорию. Основные работы выполнены и сейчас они заканчивают обустройство тротуаров. В дальнейшем им нужно нанести разметку и установить знаки.
«Участком дороги Санкт-Петербург — Матокса ежедневно пользуются порядка 35 тысяч автомобилистов. За время эксплуатации образовались многочисленные ямы, выбоины и выраженная колейность — текущий ремонт должен значительно улучшить ситуацию», — отметил зампред правительства области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.