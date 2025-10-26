Марафон «Семья на спорте» в Подмосковье объединил более 1 тыс. бегунов

Свыше 1 тыс. бегунов объединил марафон «Семья на спорте», который прошел на Лыжном стадионе имени Ивана Утробина в Красногорске. Его организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Марафон объединил бегунов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Спортсмены преодолевали дистанции в 5, 10 и 20 км, соревнуясь в выносливости и силе духа на сложных трассах. По итогам марафона трем лучшим бегунам в каждой возрастной категории вручили памятные призы.
Проект «Семья на спорте» уже около пяти лет развивает команда «Лига героев». Марафон проходит в разных регионах России, в том числе один из стартов принимает Подмосковье.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.