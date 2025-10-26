Более 1700 осмотров провели на маммографе в поселке Вурнары в Чувашии

Это оборудование значительно повысило точность и надежность диагностических исследований молочных желез, что особенно важно для раннего выявления и успешного лечения онкологических заболеваний у женщин. С момента установки прибора у шести женщин были обнаружены онкологические патологии на ранней стадии, что подчеркивает значимость регулярных обследований, особенно для пациенток старше 40 лет.