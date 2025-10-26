Более 1700 осмотров провели на маммографе в поселке Вурнары в Чувашии

Врачи за четыре месяца работы нового цифрового маммографа провели 1726 исследований в центральной районной больнице в поселке городского типа Вурнары в Чувашской Республике. Его приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Это оборудование значительно повысило точность и надежность диагностических исследований молочных желез, что особенно важно для раннего выявления и успешного лечения онкологических заболеваний у женщин. С момента установки прибора у шести женщин были обнаружены онкологические патологии на ранней стадии, что подчеркивает значимость регулярных обследований, особенно для пациенток старше 40 лет.
«Современное оборудование позволяет выявлять опухоли размером от 0,5 см и патологические изменения в тканях за 1,5−2 года до появления клинических симптомов. Это дает пациенткам возможность начать лечение на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на полное выздоровление», — отметила заместитель главного врача Вурнарской ЦРБ по поликлиническому разделу работы и врач-рентгенолог Надежда Петрова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.